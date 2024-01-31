Стало известно, сколько средств на военную помощь ЕС даст Украине в 2024 году, — Bild

Речь идет о десятках миллиардов евро

Страны Европейского Союза пообещали выделить Украине 21 миллиард евро на двустороннюю помощь в сфере вооружений в 2024 году. Кроме того, западные партнеры намерены продолжить учения бойцов ВСУ.

Об этом, как сообщает Bild, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в среду, 31 января, после неформальной встречи министров обороны в Брюсселе.

Боррель отметил, что ЕС также хочет обучить дополнительно 20 тысяч украинских солдат. Таким образом общее число бойцов, которые прошли военные учения в странах Европы будет доведено до 60 тысяч человек.

К слову, ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европу увеличить помощь Украине. Он подчеркнул, что поддержка Украины не должна зависеть только от Германии.

Напомним, ранее Чехия раскрыла перечень направленного в Украину оружия. В засекреченном списке военной помощи от Министерства обороны Чешской республики были БМП, танки, самоходные гаубицы советского производства, а также современное оружие, в том числе и авиатехника. В денежном эквиваленте помощь насчитывала более 240 миллионов евро.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что затягивание с помощью для Украины вредит США. Иностранные СМИ объяснили, какие негативные последствия могут быть для американской власти.