"Не може залежати лише від Німеччини": Шольц закликав Європу посилити підтримку України

Німеччина надасть Україні понад половину всієї допомоги у 2024 році від країн Європи

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Європу збільшити допомогу Україні. Він наголосив, що підтримка України не повинна залежати лише від Німеччини.

Про це німецький канцлер заявив під час виступу у Бундестазі, повідомляє RP Online. У ході звернення Шольц закликав країни Європи посилити підтримку України, яка бореться за свободу та протистоїть російській агресії та її лідеру Володимиру Путіну.

"Вона (допомога Україні, – Ред.) не може залежати тільки від Німеччини", – заявив Шольц.

Також німецький канцлер уточнив, що Німеччина надасть Україні понад половину всієї допомоги у 2024 році від країн Європи.

"Ми маємо підтримати Україну в її боротьбі за свободу", – зазначив Шольц.

Він також додав, що в Європі має діяти принцип, згідно якому кордони будь-якої країни не змінюватимуть шляхом сили.

Нагадаємо, днями раніше Олаф Шольц виступив майже з таким самим посиланням на конференції Соціал-демократичної партії. За його словами, ФРН сама не впорається з таким великим навантаженням.

"Не повинно бути так, що Німеччина має таку велику частку (загалом обсяг допомоги Україні, — Ред.). Робити багато має бути нашим вкладом, але решта має також багато робити", — сказав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США Джо Байден проведе переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Їхня зустріч пройде в Білому домі 9 лютого 2024 року. Лідери збираються підтвердити подальшу підтримку України.