"Не может зависеть только от Германии": Шольц призвал Европу усилить поддержку Украины

Германия предоставит Украине более половины всей помощи в 2024 году от стран Европы

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европу увеличить помощь Украине. Он подчеркнул, что поддержка Украины не должна зависеть только от Германии.

Об этом немецкий канцлер заявил во время выступления в Бундестаге, сообщает RP Online. В ходе обращения Шольц призвал страны Европы усилить поддержку Украины, которая борется за свободу и противостоит российской агрессии и ее лидеру Владимиру Путину.

"Она (помощь Украине, – Ред.) не может зависеть только от Германии", – заявил Шольц.

Также немецкий канцлер уточнил, что Германия предоставит Украине более половины всей помощи в 2024 году от стран Европы.

"Мы должны поддержать Украину в ее борьбе за свободу", – отметил Шольц.

Он также добавил, что в Европе должен действовать принцип, при котором границы любой страны не будут изменять путем силы.

Напомним, днями ранее Олаф Шольц выступал примерно с таким же посылом на конференции Социал-демократической партии. По его словам, ФРГ сама не справится с такой большой нагрузкой.

"Не должно быть так, что Германия имеет столь большую долю (в общем объем помощи Украине, — Ред.). Делать многое должно быть нашим вкладом, но все остальные должны тоже многое делать", — сказал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США Джо Байден проведет переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Их встреча пройдет в Белом доме 9 февраля 2024 года. Лидеры собираются подтвердить дальнейшую поддержку Украины.