"Тепер вони бачать реальну картину": Буданов натякнув на збільшення кількості вибухів в Росії

Україна обрала мішенню усі важливі російські об'єкти

Україна, судячи з усього, продовжить завдавати активних ударів по важливих інфраструктурних об'єктах на російській території. У майбутньому кількість вибухів у Росії значно зросте.

Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю CNN. Він не став прямо визнавати причетність України до атак на важливі російські заводи та інші об'єкти, але припустив, що такі операції "цілком можливі".

"Гіпотетично є план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що цей план включає всі основні об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти військової інфраструктури Російської Федерації", – сказав він.

Буданов додав, що тепер росіяни нарешті відчують на собі, що таке справжня війна, яка йде біля твого дому, а не десь там. Вибухів на важливих об'єктах буде дуже багато.

"Тепер вони бачать реальну картину. Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі на фабриках і заводах тощо. Це все йде на користь", – резюмував він.

Нагадаємо, що у ніч на 21 січня в районі нафтового термінала Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст, які живуть неподалік порту, повідомляли про безпілотники. Пізніше там почалася пожежа. З підприємства довелося евакуювати близько 150 осіб. В результаті нафтопереробний завод російської компанії "Новатек" був виведений з ладу; відремонтують його в кращому випадку на початку березня.

25 січня після атаки БПЛА на Туапсе почалася пожежа на нафтобазі. Місцеві жителі чули вибухи, були повідомлення про роботу протиповітряної оборони (ППО) ворога. В результаті удару один з десяти найбільших російських нафтопереробних заводів зупинився через знищення установки первинної обробки нафти.