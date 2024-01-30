Позбавлення прав та блокування рахунків: в Україні хочуть посилити покарання за неявку до ТЦК за повісткою

Жити ухилянтам стане дуже складно

В Україні планують посилити покарання для військовозобов’язаних, які отримали повістку, але не з’явилися до центру комплектації.

Як йдеться у тексті законопроєкту, оприлюдненого на сайті Верховної Ради, Кабмін пропонує повністю обмежити право військовозобов’язаних на переміщення по країні та розпорядження власними коштами.

Так військовозобов’язаним пропонують дати 10 календарних днів після вручення повістки на те, щоб з’явитися до ТЦК чи дипломатичного представництва України, якщо вони перебувають за кордоном. В іншому випадку ТЦК звертається до суду щодо:

обмеження права на виїзд за кордон;

обмеження права на керування транспортними засобами;

арешту коштів та інших цінностей, що знаходяться на рахунках у банках та інших фінансових установах. Також це стосується коштів на електронних гаманцях.

Всі ці обмеження діятимуть доти, доки не буде виконано вимогу про явку до ТЦК або до рішення суду про відхилення його вимог.

Нагадаємо, "Телеграф" писав про те, що ще пропонують змінити у новому законопроєкті Кабміну про порядок мобілізації в Україні.