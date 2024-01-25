Грав із Мілевським та Алієвим: на війні загинув відомий український футболіст

Футболіст загинув, захищаючи батьківщину

На війні проти російських окупантів загинув футболіст Сергій Рожок. Напередодні стало відомо про загибель на фронті українського футболіста Олега Макаренка.

Про загибель Сергія повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Вихованцю ФК "Славутич" та київського "Динамо", колишньому хавбеку "Таврії", "Закарпаття", київського "ЦСКА", ФК "Харків", "Десни", "Оболоні", "Кривбасу", "Чорноморця", "Зірки", а також юнацьких та молодіжних збірних України Рожку було 38 років.

Разом із зірками українського футболу Артемом Мілевським та Олександром Алієвим Сергій грав за збірну України на молодіжних ЧС-2005 (U-20) та Євро-2004 (U-19), де доходив до стадії 1/2 фіналу. З 2019 року Рожок виступав на аматорському рівні.

"Від імені Української асоціації футболу та всієї футбольної спільноти висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Сергія…

Слава Герою! Вічна пам’ять ..." — йдеться у повідомленні УАФ.

Нагадаємо, на війні проти російських окупантів загинув український футболіст Віталій Залізняк. Раніше стало відомо про загибель на фронті болгарського фаната "Левскі", який захищав нашу країну від загарбників.