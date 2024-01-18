В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: у чому була причина (оновлено)

Тривога тривала майже пів години

У четвер, 18 січня, по всій території України оголошували повітряну тривогу. Існувала можливість обстрілу з боку російських окупантів.

У Повітряних силах ЗСУ о 8:48 повідомили, що було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ). А об 9:13 було оголошено відбій тривоги.

Слід зазначити, що МіГ-31 може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". Найголовніша властивість "Кинджала" — швидкість, яка залишає мало часу на його перехоплення після запуску. Тому коли росіяни підіймають у повітря МіГ, тривогу оголошують по всій Україні. Вона може бути досить тривалою, оскільки ворог часом заправляє літак у повітрі.

Карта повітряних тривог станом на 9:15

При цьому тривоги через МіГ-31К іноді бувають дуже короткими. Причину пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, так буває, коли винищувач здійснює тренувальний зліт-посадку або переліт на інший аеродром. Однак нехтувати небезпекою все одно не можна, тому що цим може скористатися ворог.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що наразі російські окупанти намагаються завдавати ракетних ударів не по об'єктах енергетичної інфраструктури України, як це було минулої зими. Зараз головними цілями ворога є об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу.