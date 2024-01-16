"Втекли як боягузи": у Європарламенті закликали допомогти Україні повернути чоловіків з-за кордону

За його словами, у Європі таких – близько 800 тисяч осіб

Естонський депутат Європарламенту Яак Мадісон закликав "допомогти Україні з чоловіками", які поїхали від мобілізації до Європи. Він додав, що також треба допомогти зі зброєю, щоби вони не загинули, а перемогли.

"Зеленський заявив дуже ясно, що їм потрібні люди, бо тисячі загинули. Але в Європі є близько 800 тисяч людей, які порушили закон України і тікали з країни як боягузи. І ми маємо допомогти Україні з цими чоловіками, а також зі зброєю, щоб вони не загинули в Україні, а боролися та перемогли у цій війні", — заявив він із трибуни Європарламенту.

У грудні міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс говорив, що країна може дозволити Україні мобілізувати чоловіків, які приїхали до Естонії після початку повномасштабного вторгнення. Він додав, що в Естонії зараз проживає 7,5 тисяч українських громадян призовного віку. Пізніше він заявив, що його слова спотворили і виганяти українців з Естонії ніхто не буде, але якщо буде підписано відповідний документ, то й укривати військовозобов’язаних чоловіків країна не має наміру.

Прем’єр Естонії Кая Каллас в інтерв’ю The Kyiv Independent днями заявила, що її держава не видаватиме українських чоловіків мобілізаційного віку. За словами Каллас, вона обговорювала це питання з президентом Володимиром Зеленським під час його нещодавнього візиту до Таллінна.

"Ця справа України – звернутися до людей, які тут перебувають, та попросити їх повернутися, щоб допомогти своїй батьківщині", – заявила Каллас.

Як повідомляв "Телеграф", консульство України в Лондоні закликало українців, які перебувають за кордоном, стати на військовий облік. При цьому обмежень щодо банківських та консульських послуг у разі порушення правил немає.