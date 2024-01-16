СБУ затримала охоронця дитсадка: наводив російські ракети

ГРУ вийшло на нього через знайому — хористку УПЦ МП

Служба безпеки України затримала агента військової розвідки Росії, який коригував ракетні атаки РФ по Запоріжжі. Ним виявився охоронець дитячого садка.

За його наведенням окупанти обстріляли житлові будинки у селищі Степногірськ напередодні 2024 року. Тоді загинув 43-річний чоловік, багато приватних будинків було пошкоджено або повністю зруйновано. У грудні минулого року зрадника було дистанційно завербовано представником головного управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ), повідомили в СБУ.

Російському агенту повідомили про підозру

Там розповіли, що у поле зору росіян чоловік потрапив через свою знайому – хористку місцеву церкву УПЦ (МП), яка втекла на тимчасово захоплену частину Запорізької області. Там вона працює на спецслужбу РФ.

Охоронець, за вказівкою ГРУ, збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення Сил оборони на Запорізькому напрямку. Найбільше росіян цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ. Також він коригував ракетні удари Росії по цивільній та критичній інфраструктурі регіону.

Співробітники СБУ затримали російського агента у його власному будинку. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, який фігурант використав для спілкування із представниками ГРУ.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Він перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомляв "Телеграф", Служба безпеки України затримала бойовика ПВК "Вагнера", якого розвідка РФ "закинула" в Україну. Він мав підготувати удари по Києву.