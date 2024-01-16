Рада розгляне закон про електронний реєстр: що для українців готує Міноборони

Законопроект є критично важливим для обороноздатності України

Верховна Рада України у вівторок, 16 січня, розгляне законопроект № 10062 про держреєстр військовозобов’язаних, сертифікат захисника та автоматичне набуття статусу учасника бойових дій. Документ розблокує цифровізацію української армії та дозволить їй ефективніше діяти на полі бою та в тилу.

Про це повідомили у Telegram-каналі Міністерства оборони України. Відомство разом із Генштабом ЗСУ підтримують законопроект та сподівається на позитивне рішення з боку депутатів у Раді.

"Чому це важливо?

ЗП №10062 є критично важливим для обороноздатності України. Реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також нарешті переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат", — йдеться у повідомленні.

Що пропонує законопроект №10062

Цей законопроект дасть змогу Міністерству оборони посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО. Своєю чергою завдяки цьому:

буде звільнено кошти ППО, які захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (ресурс можна буде направити на прикриття інших об’єктів)

прискориться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;

буде прискорено розробку та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для військ;

буде посилено захист даних від кібер-атак ворога тощо.

Також законопроект передбачає:

удосконалення реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

запровадження можливості створення та використання цифрового військово-облікового документа (сертифікату);

створення реєстру військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям

створення порталу електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних (буде можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично за наявності необхідних даних у системі).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що якщо законопроект №10062 буде ухвалено, у Міноборони з’явиться можливість звернутися до реєстрів МВС, МОЗ, Мін’юсту, ЦВК податкової служби та інших відомств.