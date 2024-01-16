Рада розгляне закон про електронний реєстр: що для українців готує Міноборони
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Законопроект є критично важливим для обороноздатності України
Верховна Рада України у вівторок, 16 січня, розгляне законопроект № 10062 про держреєстр військовозобов’язаних, сертифікат захисника та автоматичне набуття статусу учасника бойових дій. Документ розблокує цифровізацію української армії та дозволить їй ефективніше діяти на полі бою та в тилу.
Про це повідомили у Telegram-каналі Міністерства оборони України. Відомство разом із Генштабом ЗСУ підтримують законопроект та сподівається на позитивне рішення з боку депутатів у Раді.
"Чому це важливо?
ЗП №10062 є критично важливим для обороноздатності України. Реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також нарешті переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат", — йдеться у повідомленні.
Що пропонує законопроект №10062
Цей законопроект дасть змогу Міністерству оборони посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО. Своєю чергою завдяки цьому:
- буде звільнено кошти ППО, які захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (ресурс можна буде направити на прикриття інших об’єктів)
- прискориться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;
- буде прискорено розробку та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для військ;
- буде посилено захист даних від кібер-атак ворога тощо.
Також законопроект передбачає:
- удосконалення реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
- запровадження можливості створення та використання цифрового військово-облікового документа (сертифікату);
- створення реєстру військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям
- створення порталу електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних (буде можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично за наявності необхідних даних у системі).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що якщо законопроект №10062 буде ухвалено, у Міноборони з’явиться можливість звернутися до реєстрів МВС, МОЗ, Мін’юсту, ЦВК податкової служби та інших відомств.