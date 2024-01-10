У Києві та інших регіонах України оголосили тривогу: у чому причина

Вся країна "почервоніла"

О 8:00 у середу, 10 січня, по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Росіяни підняли у повітря МіГ-31К. Існує небезпека застосування аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — попередили у Повітряних силах України.

За даними Telegram-каналу "Николаевский Ванек" з Саваслейки піднялися в повітря два МіГ-31К. Від Саваслейки вони рухаються південним курсом.

Слід зазначити, що МіГ-31 може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". Найголовніша властивість "Кинджала" — швидкість, яка залишає мало часу на його перехоплення після запуску. Тому, коли росіяни підіймають у повітря МіГ, тривогу оголошують по всій Україні. Вона може бути досить тривалою, оскільки ворог часом дозаправляє літак у повітрі.

При цьому тривоги через МіГ-31К іноді бувають і дуже короткими. Причину цього пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, так буває, коли винищувач здійснює тренувальний зліт-посадку, або переліт на інший аеродром. Однак нехтувати небезпекою все одно не можна, тому що цим може скористатися ворог.

Нагадаємо, на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 17 листопада президент Володимир Зеленський доручив знайти рішення, щоби тривалі повітряні тривоги через зліт МіГів не паралізували життя країни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що трохи більше половини українців вважають, що під час зльотів російських МіГів оголошувати повітряну тривогу треба завжди. Водночас близько 40% опитаних заявили, що включати сирени треба залежно від реальності загрози.