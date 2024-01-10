В Киеве и других регионах Украины объявили тревогу: в чем причина

В 8.00 в среду, 10 января, по всей Украине объявили воздушную тревогу. Россияне подняли в воздух МиГ-31К. Существует опасность применения аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — предупредили в воздушных силах Украины.

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