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Є вироки Красовському та Гаспаряну, на черзі ще десятки пропагандистів: названо дві дороги для путінців

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Автор
Антон Красовський та Армен Гаспарян
Антон Красовський та Армен Гаспарян. Фото Колаж

Те, що росіяни йшли воювати з уявними "нацистами", повністю "заслуга" пропаганди

В Україні вже винесено два вироки російським пропагандистам, які закликали до геноциду. Щодо десятків інших підбурювачів військової агресії РФ проти України ведеться розслідування — хтось із них піде до міжнародних судів, а хтось буде притягнутий до відповідальності за українським законодавством

"У нас два заочних вироки по тих підбурювачах, які закликали до геноциду, — це пани Красовський і Гаспарян. А розслідування ведеться велике, в ньому фігурують десятки людей. Ці справи — частина великого напрямку щодо геноциду. Ми розглядаємо пропагандистів під різними кутами. По-перше, як складову величезної справи по агресії, бо саме вони підготували російське суспільство до спотвореного сприйняття України та українців", — сказав голова "департаменту війни" Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в інтерв’ю "Телеграфу".

Він наголосив, що те, що росіяни йшли воювати з уявними "нацистами", є повністю "заслугою" пропаганди та політичних лідерів, які фінансують цю пропаганду. Інший кут зору на пропагандистів – через справу з геноциду. Йдеться про заклики до геноциду, геноцидальної риторики.

"Ми розуміємо, що ці "говорящі голови" — це пішаки, і за ними стоять державні діячі, які дають їм конкретний посил для "роботи". Їхня діяльність повністю синхронізована. Щодо подальшої долі пропагандистів вже будемо визначатися — хто піде в міжнародні суди, а хто буде притягнутий до відповідальності за українським законодавством. Вони нічим не кращі від тих, хто запускає по нас ракети, а іноді навіть гірше, тому їхня відповідальність однозначно має бути", — резюмував голова "департаменту війни" Офісу генпрокурора.

Для довідки: Російського тележурналіста Антона Красовського судом в Україні заочно засуджено до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна за заклики до геноциду українців. Він зокрема закликав спалювати та топити українських дітей. Армен Гаспарян — це російський пропагандист та автор книги "Денацифікація України". Вона була видана у 2018 році та просувала вигадані наративи щодо неспроможності становлення української держави та закликала керівництво Росії до військового нападу на Україну. Російський пропагандист поширив термін "денацифікація" в Росії та почав використовувати його щодо України. В Україні Гаспаряна заочно засудили до 10 років позбавлення волі за заклики до геноциду.

Детальніше читайте у повній версії другої частини інтерв’ю: Цивільних заручників маємо повернути, і це не про обмін — глава "департаменту війни" ОГП про російські катівні і невідворотність покарання (ч. 2)

Коли окупантів притягнуть до відповідальності за воєнні злочини в Україні, які ще країни проводять свої розслідування щодо російських злочинців, про співпрацю з Міжнародним кримінальним судом та про те, як МКС отримає покази одного з бойовиків ПВК "Редут", читайте в першій частині інтерв’ю керівника "департаменту війни" Офісу генпрокурора Юрія Бєлоусова.

Теги:
#Україна #Росія #Пропаганда