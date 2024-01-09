Есть приговоры Красовскому и Гаспаряну, на очереди еще десятки пропагандистов: названы две дороги для путинцев

То, что россияне шли воевать с воображаемыми "нацистами", полностью "заслуга" пропаганды

В Украине уже вынесено два приговора российским пропагандистам, которые призывали к геноциду. По десяткам других подстрекателей военной агрессии РФ против Украины ведется расследование — кто-то из них пойдет в международные суды, а кто-то будет привлечен к ответственности по украинскому законодательству

"У нас два заочных приговора по тем подстрекателям, которые призывали к геноциду, — это господа Красовский и Гаспарян. А расследование ведется огромное, в нем фигурируют десятки людей. Эти дела — часть большого направления относительно геноцида. Мы рассматриваем пропагандистов под разными углами. Во-первых, как составляющую огромного дела по агрессии, потому что именно они подготовили российское общество к искаженному восприятию Украины и украинцев", — сказал глава "департамента войны" Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в интервью "Телеграфу".

Он подчеркнул, что то, что россияне шли воевать с воображаемыми "нацистами", полностью "заслуга" пропаганды и политических лидеров, финансирующих эту пропаганду. Другой угол зрения на пропагандистов – через дело по геноциду. Речь идет о призывах к геноциду, геноцидальной риторике.

"Мы понимаем, что эти "говорящие головы" — пешки, и за ними стоят государственные деятели, которые дают им конкретный посыл для "работы". Их деятельность полностью синхронизирована. Что касается дальнейшей судьбы пропагандистов, будем определяться — кто пойдет в международные суды, а кто будет привлечен к ответственности по украинскому законодательству. Они ничем не лучше тех, кто запускает по нам ракеты, а иногда даже хуже, поэтому их ответственность однозначно должна быть", — резюмировал глава "департамента войны" Офиса генпрокурора.

Для справки: Российский тележурналист Антон Красовский судом в Украине заочно приговорен к пяти годам заключения с конфискацией имущества за призывы к геноциду украинцев. Он в частности призывал сжигать и топить украинских детей. Армен Гаспарян — это российский пропагандист и автор книги "Денацификация Украины". Она была издана в 2018 году и продвигала вымышленные нарративы по поводу несостоятельности становления украинского государства и призывала руководство России к военному нападению на Украину. Российский пропагандист распространил термин "денацификация" в России и начал использовать его в отношении Украины. В Украине Гаспаряна заочно осудили на 10 лет лишения свободы за призывы к геноциду.

Детальнее читайте в полной версии второй части интервью: Гражданских заложников мы должны вернуть, и это не про обмен — глава "департамента войны" ОГП о российских пыточных и неотвратимости наказания (ч. 2)

Когда оккупантов привлекут к ответственности за военные преступления в Украине, какие еще страны проводят свои расследования в отношении российских преступников, о сотрудничестве с Международным уголовным судом и о том, как МУС получит показания одного из боевиков ЧВК "Редут", читайте в первой части интервью главы "департамента войны" Офиса генпрокурора Юрия Белоусова.