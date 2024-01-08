ISW: російські терористи не здатні ліквідувати плацдарм ЗСУ на Херсонщині, скаржаться на РЕБ

Російські терористи змінили тактику, але це не дуже їх рятує

Російські терористи не здатні вибити українських військових з плацдарму біля населеного пункту Кринки на лівому березі Херсонської області. Традиційно росіяни скаржаться на сильну українську радіоелектронну боротьбу, дрони та величезні втрати.

Про це пише ISW у своєму звіті за 7 січня. Відзначається, що на цьому напрямку тривають позиційні бої, росіяни останнім часом майже відмовилися від використання техніки та атакують піхотою.

Один з російських пропагандистів поскаржився, що знищення Україною трьох літаків, які обстрілювали КАБами плацдарм, призвело до того, що російські війська залишилися без авіаційної підтримки – генерали бояться відправляти винищувачі Су-34 на виконання бойових завдань. Окрім того, російські терористичні підрозділи мають проблеми з оперативним отримуванням та обробкою інформації – можливо, це пов'язано із тим, що українські війська активно атакують російські лінії зв'язку та комунікації.

Серед інших проблем у терористів – скарги на потужні українські системи РЕБ, дрони та великі втрати. Через це, за свідченнями українських військових, терористи змінили тактику та майже відмовилися від використання техніки під час атак, наступаючи невеликими піхотними групами чисельністю до 10 одиниць особового складу.

Як раніше писав "Телеграф", після знищення трьох російських літаків Су-34 на Херсонщині російським пілотам доводиться шукати для себе нові рубежі для пусків керованих авіабомб та авіаційних ракет.

22 грудня стало відомо про те, що ППО на південному напрямку "повалили" відразу три російські літаки Су-34. Після цього у ЗСУ зазначили, що на кілька днів там спостерігалося "затишшя" у використанні авіабомб.

Але на цьому "літакопад" не закінчився і 24 грудня стало відомо про збиття ще одного Су-34 на Маріупольському напрямку, а наступного дня у ЗСУ підтвердили, що того ж дня було перехоплено літак Су-30 над акваторією Чорного моря.