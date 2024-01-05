В Пентагоні можуть дати Україні ще 4 млрд доларів, але є нюанс

Тим часом кошти для допомоги, виділені через президентську програму передачі озброєнь (PDA), закінчилися

Пентагон має формальні повноваження для того, щоб передати Україні військової допомоги на ще 4,2 млрд доларів. Проте це в теорії, а на практиці є дуже неприємний нюанс – Пентагон не може зробити цього без дозволу Конгресу, оскільки Україна воює.

Про це заявив на брифінгу 4 січня речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер. Він зазначив, що повноваження дозволяють надати допомоги ще на 4,2 млрд доларів США, але це буде майно з запасів міністерства, поповнювати його немає можливості.

"У нас є повноваження витрачати приблизно 4,2 млрд доларів з наявних фондів, але ми не маємо можливості поповнювати запаси", – пояснив він.

Райдер зазначив, що кошти для допомоги, виділені через президентську програму передачі озброєнь (PDA), закінчилися. Саме ця програма передбачає відправку озброєння з американських складів.

Генерал додав, що Пентагон сподівається на вирішення цього питання в Конгресі. З конгресменами ведеться робота, Пентагон закликає підтримати законопроєкт про допомогу, пропонований Білим домом.

Як повідомлялося раніше, у Пентагоні раніше повідомляли, що у них залишилися гроші лише на один пакет допомоги Україні та використовувати їх там мають намір до кінця року. Інших пакетів допомоги може і не бути, принаймні доти, доки Конгрес не погодить виділення єдиного пакета безпеки, в якому крім фінансування України також передбачені кошти для Ізраїлю, союзників в азійсько-тихоокеанському регіоні та безпека власних кордонів. При цьому саме через останній пункт документ так і не змогли досі прийняти.