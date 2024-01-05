В Пентагоне могут дать Украине еще 4 млрд долларов, но есть нюанс

Между тем, средства для помощи, выделенные через президентскую программу передачи вооружений (PDA), закончились

Пентагон имеет формальные полномочия для того, чтобы передать Украине военную помощь еще на 4,2 млрд долларов. Однако это в теории, а на практике есть очень неприятный нюанс – Пентагон не может сделать этого без разрешения Конгресса, поскольку Украина воюет.

Об этом заявил на брифинге 4 января спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер. Он отметил, что полномочия позволяют предоставить помощь еще на 4,2 млрд долларов США, но это будет имущество из запасов министерства, пополнять его нет возможности.

"У нас есть полномочия тратить примерно 4,2 млрд долларов из имеющихся фондов, но у нас нет возможности пополнять запасы", – пояснил он.

Райдер отметил, что средства помощи, выделенные через президентскую программу передачи вооружений (PDA), закончились. Именно эта программа предусматривает отправку вооружения с американских складов.

Генерал добавил, что Пентагон надеется на решение этого вопроса в Конгрессе. С конгрессменами ведется работа, Пентагон призывает поддержать законопроект о помощи, предлагаемый Белым домом.

Как сообщалось ранее, в Пентагоне ранее сообщалось, что у них остались деньги только на один пакет помощи Украине и использовать их там намерены до конца года. Других пакетов помощи может и не быть, по крайней мере, пока Конгресс не согласует выделение единого пакета безопасности, в котором кроме финансирования Украины также предусмотрены средства для Израиля, союзников в азиатско-тихоокеанском регионе и безопасность собственных границ. При этом именно из-за последнего пункта документ так и не смогли до сих пор принять.