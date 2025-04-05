"Треба звикати до того, що є": український захисник втратив обидві ноги, але продовжує займатися футболом (фото, відео)

Чоловік захищав Україну з перших днів вторгнення

Український захисник, боєць Національної гвардії Олександр у 2023 році втратив обидві ноги. Однак це не завадило йому займатися улюбленою справою. Тепер він навчає інших людей з ампутаціями нижніх кінцівок грати у футбол.

З колишнім військовослужбовцем поговорив кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов під час поїздки до Харкова. Олександр розповів, що до Нацгвардії приєднався у 2018 році та був серед перших, хто вступив у бій з російськими загарбниками.

За його словами, 5 серпня 2023 року на Запорізькому напрямку їхній позашляховик наїхав на протитанкову міну, через що він втратив обидві ноги. Чоловік зазначає, що згодом він звик до протезів та розпочав нове життя. За його словами, "все вийде, якщо є велике бажання".

"Я все життя займався футболом і для мене це все легко виходить", — сказав він.

Зараз у Харкові збирається футбольний клуб "Незламні" для людей з ампутаціями, однак сам Олександр виступати за неї не зможе. За правилами, гравець повинен мати хоча б одну свою опорну ногу, тому в команді він займається тренерством.

"Я до цього вже звик. Я розумію свої можливості. Якщо я розумію, що я не можу це зробити, то чого засмучуватися? Від цього вже нікуди не дінешся, треба звикати до того, що є і прийняти це душевно і психологічно", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, 27-річний захисник України зі Львівщини Микола Гатала розповів, як після втрати ноги знайшов натхнення у футболі. За його словами, цей вид спорту дуже допомагає у реабілітації.