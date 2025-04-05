"Надо привыкать к тому, что есть": украинский защитник потерял обе ноги, но продолжает заниматься футболом (фото, видео)

Мужчина защищал Украину с первых дней вторжения

Украинский защитник, боец Национальной гвардии Александр в 2023 году потерял обе ноги. Однако это не помешало ему заниматься любимым делом. Теперь он учит других людей с ампутациями нижних конечностей играть в футбол.

С бывшим военнослужащим поговорил корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов во время поездки в Харьков. Александр рассказал, что к Нацгвардии присоединился в 2018 году и был в числе первых, кто вступил в бой с российскими захватчиками.

По его словам, 5 августа 2023 года на Запорожском направлении их внедорожник наехал на противотанковую мину, из-за чего он потерял обе ноги. Мужчина отмечает, что со временем он привык к протезам и начал новую жизнь. По его словам, "всё получится при большом желании".

"Я всю жизнь занимался футболом и для меня это все легко получается", — сказал он.

Сейчас в Харькове собирается футбольный клуб "Незламні" для людей с ампутациями, однако сам Алекандр выступать за нее не сможет. По правилам, у игрока должна быть хотя бы одна своя опорная нога, поэтому в команде он занимается тренерством.

"Я к этому уже привык. Я понимаю свои возможности. Если я понимаю, что я не могу это сделать, то чего расстраиваться? От этого уже никуда не денешься, надо привыкать к тому что есть и принять это душевно и психологически", — сказал он.

Как сообщалось ранее, 27-летний защитник Украины из Львовщины Николай Гатала рассказал, как после потери ноги нашел вдохновение в футболе. По его словам, этот вид спорта очень помогает в реабилитации.