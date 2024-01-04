Мобілізація в Україні: військовий експерт пояснив, як перетворити "людожерський" законопроєкт на "вегетаріанський"

Скандальні положення документа можуть "згладили"

Резонансний законопроєкт про зміни до порядку мобілізації буде доопрацьовано. В результаті цього зміни, які пропонуються у документі, стануть не такими різкими.

Про це у коментарі "Телеграфу" заявив колишній працівник СБУ (у 2004—2015 рр.) та консультант комітету Верховної Ради з питань національної оборони та безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, до внесення змін у цей законопроєкт може долучитися і президент.

"Законопроєкт про мобілізацію жорсткий, навіть "людожерський". Озвучені неофіційно цифри (ані політики, ані військові не захотіли взяти на себе відповідальність) у 500 тисяч необхідного поповнення викликали шок і трепет. Плюс – зупинки на блокпостах, масова роздача повісток і зараз реально лякають громадянське населення. Що вже казати про запропоноване посилення покарань", — зазначив Ступак.

Але експерт упевнений – завдяки тому, що громадськість так потужно обговорює цей законопроєкт, він вийде врешті-решт дуже "вегетаріанським". Він висловив думку, що багато норм у цьому законопроєкті буде "згладжено та округлено".

"У результаті законопроєкт не буде таким різким, вибуховим. Припускаю також, що президент візьме на себе відповідальність – і знизить цифру необхідних для мобілізації людей з 500 до 300 тисяч. Тим самим підвищуючи собі рейтинг", — підкреслив Ступак.

Детальніше про ситуацію навколо мобілізаційного законопроєкту читайте у матеріалі "Телеграфа": "Посилення мобілізації в Україні: що стоїть за політичними танцями навколо законопроєкту".

Нагадаємо, заступниця голови Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук зі "Слуги народу" повідомила, що законопроєкт про мобілізацію не виноситиметься на голосування Верховній Раді в оригінальному вигляді.