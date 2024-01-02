Цілі досягнуті: у Міноборони Росії цинічно назвали цілі масованого обстрілу України

У відомстві твердять, що били на підприємствах військово-промислового комплексу

У Міністерстві оборони РФ прокоментували масовану ракетну атаку по Україні, яку вранці 2 січня здійснили російські окупанти. Там цинічно заявили, що нібито "всі цілі були досягнуті".

Відповідна заява була опублікована цього ранку в Telegram-каналі оборонного відомства країни-агресора. Зазначається, що завдано групового удару високоточною зброєю великої дальності та безпілотними літальними апаратами.

У Міноборони Росії стверджують, що ударів було завдано по підприємствам військово-промислового комплексу, проте насправді ворожі ракети летіли по житловим будинкам та іншими будівлями, які не мають жодного відношення до військових об’єктів.

"ЗС РФ завдано групового удару по підприємствам військово-промислового комплексу України, які виконували замовлення по виробництву ракет, безпілотних літальних апаратів та ремонту озброєння та військової техніки в Києві та його передмістях, а також місцям зберігання ракет, боєприпасів та авіаційних засобів поразки, що постачаються київському режиму західними країнами", — йдеться у повідомленні.

Наприкінці у відомстві наголосили, що нібито мету атаки було досягнуто, а об’єкти вражені. А тепер слід справді подивитися, які об’єкти постраждали і які є наслідки:

У Солом’янському районі Києва внаслідок обстрілу стався спалах двох багатоповерхових житлових будинків .

районі Києва внаслідок обстрілу стався спалах . У Деснянському районі Києва — спалах у будівлі супермаркету .

районі Києва — спалах у . У Печерському районі столиці зафіксовано падіння уламків на дах 25-поверхової нежитлової будівлі. Такі ще на один багатоповерховий та приватний будинок;

районі столиці зафіксовано 25-поверхової нежитлової будівлі. Такі ще на один багатоповерховий та приватний будинок; Оболонський район – сталося займання житлового будинку . Сталося падіння уламків на територію нежитлової забудови та складських приміщень. В результаті виник спалах на площі 250 кв. м , а також було спалах на території двох автосалонів;

район – сталося . Сталося падіння уламків на територію нежитлової забудови та виник , а також було спалах на території У Подільському районі Києва стався спалах на території ринку. Також сталося часткове руйнування житлового будинку, згоріли шість авто та було пошкоджено газову трубу , магістралі водопостачання .

районі Києва стався спалах на території ринку. Також сталося часткове руйнування житлового будинку, згоріли шість авто та було пошкоджено , . У Харкові в результаті атаки було пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарські будівлі, а також іншу цивільну інфраструктуру. Водночас є загоряння автомобілів.

Наразі відомо про 4 загиблих та 92 поранених внаслідок ракетної атаки по Україні.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський прокоментував ранковий обстріл міст. За його словами, зараз триває ліквідація наслідків ракетної атаки.