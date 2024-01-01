В Україні друга за день масштабна повітряна тривога: яка є загроза (оновлено)

Сирена за лічені хвилини пролунала у всіх містах

В Україні вдруге за перший день року оголошено масштабну повітряну тривогу. Існує ракетна небезпека через зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ).

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ. Ба більше, ворог ще випустив по Україні ударні дрони.

Зазначається, що групи ударних БпЛА типу "Shahed" в північній частині Полтавської області, курс південно-західний, в Глухівському районі Сумської області, курс західний та в Лубенському районі Полтавської області, курс південно-західний.

О 15:35 пролунав відбій загрози по МіГ-31К, проте збереглась небезпека для Полтавської, Черкаської та Київської областей через рух ударних БпЛА:

БпЛА в західній частині Полтавської області, курс західний (Переяслав-Хмельницький район Київської області);

БпЛА в північній частині Черкаської області, курс західний (Переяслав-Хмельницький район Київської області).

Мапа тривог станом на 15:37

Станом на 15:02 пусків ракет Х-47 "Кинджал" винищувачами МіГ-31К не зафіксовано, як повідомляють моніторингові чати. У повітрі перебуває чотири МіГ-31К.

Проте групи ворожих дронів-камкадзе продовжують рух у напрямку північних регіонів.

Мапа тривог станом на 14:58

14:58 — повітряна тривога охопила всю територію України.

14:41 — було зафіксовано зліт ворожого бору, а вже о 14:55 повітряна тривога почала лунати територією України.

Раніше "Телеграф" писав, що з 1 січня 2023 року по 1 січня 2024 року Росія випустила по Україні 5011 ракет і дронів. Протиповітряна оборона (ППО) України змогла "приземлити" 3543 ворожі об’єкти.