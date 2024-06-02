Хто провалив будівництво фортифікацій на Харківщині: обласна адміністрація відповіла

Журналісти надіслали до адміністрації запит

Харківська обласна військова адміністрація відмовилася розкривати інформацію про підрядників, які не виконали договірні зобов’язання щодо будівництва оборонних фортифікацій в області. Там також не повідомили, які послуги чи роботи замовлялися та які суми коштів були перераховані цим підприємствам чи ФОПам.

Про це йдеться у відповіді ОВА на відповідний запит, пише Ґвара Медіа. Там зазначили, що це є інформацією з обмеженим доступом.

"Відомості про заходи, повʼязані із плануванням, проведенням організаційних заходів щодо обладнання (побудови) фортифікаційних споруд у сфері територіальної оборони належать до "Переліку відомостей, що становлять службову інформацію", затвердженого розпорядженням Харківської обласної військової адміністрації від 05.12.2023 Nº 912 пункту 13.23, і є інформацією з обмеженим доступом відповідно до статті 6 Закону", — сказано у відповіді ОВА.

За даними видання, на будівництво фортифікацій у Харківській області з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну витратили майже 7,5 млрд грн. Понад 98% (більш як 7,3 млрд грн) – це державні кошти, тоді як 1,6% або майже 121 млн грн – це кошти з кошторису Харківської області.

За інформацією Харківської ОВА, на будівництво фортифікаційних споруд Харківської області протягом 2023-2024 років уклали 201 договір щодо придбання лісоматеріалів хвойних порід в кількості 62 765,801 кубометрів на суму 301 595 460,94 гривні (4 805 гривень у середньому за 1 кубічний метр). У 2023 році підписали 47 договорів на придбання лісоматеріалів в кількості 19 457,083 кубометрів на загальну суму 77 460 379,34 гривні (3 981,09 гривень в середньому за 1 метр кубічний). У 2024 році укладено 154 договори на придбання 43 308,718 кубометра на суму 224 135 081,60 гривень (5 175,29 гривні середньому за 1 метр кубічний).

Нагадаємо, раніше у Харківській ОВА оприлюднили офіційну відповідь на запит "Телеграфа" щодо інформації про невикористані "зуби дракона" біля одного з прикордонних сіл. Там зазначили, що не йдеться про "стратегічну кількість".