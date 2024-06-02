Кто провалил строительство фортификаций на Харьковщине: областная администрация ответила

Журналисты направили в администрацию запрос

Харьковская областная военная администрация отказалась раскрывать информацию о подрядчиках, не выполнивших договорные обязательства по строительству оборонительных фортификаций в области. Там также не сообщили, какие услуги или работы заказывались и какие суммы были перечислены этим предприятиям или ФОПам.

Об этом говорится в ответе ОВА на соответствующий запрос, пишет Гвара Медиа. Там отметили, что это информация с ограниченным доступом.

"Сведения о мероприятиях, связанных с планированием, проведением организационных мероприятий по оборудованию (построению) фортификационных сооружений в сфере территориальной обороны относятся к "Перечню сведений, составляющих служебную информацию", утвержденному распоряжением Харьковской областной военной администрации от 05.12.2023 N 112, и является информацией с ограниченным доступом в соответствии со статьей 6 закона", — говорится в ответе ОВА.

По данным издания, на строительство фортификаций в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потратили около 7,5 млрд грн. Более 98% (более 7,3 млрд грн) – это государственные средства, тогда как 1,6% или почти 121 млн грн – это средства из сметы Харьковской области.

По информации Харьковской ОВА, на строительство фортификационных сооружений Харьковской области в течение 2023-2024 годов заключили 201 договор о приобретении лесоматериалов хвойных пород в количестве 62 765,801 кубометров на сумму 301 595 460,94 гривни (4805 гривен в среднем за 1 кубический метр). В 2023 году подписали 47 договоров на приобретение лесоматериалов в количестве 19 457 083 кубометров на общую сумму 77 460 379,34 гривни (3 981,09 гривни в среднем за 1 метр кубический). В 2024 году заключено 154 договора на приобретение 43 308,718 кубометра на сумму 224 135 081,60 гривен (5 175,29 гривни в среднем за 1 метр кубический).

Напомним, ранее в Харьковской ОВА обнародовали официальный ответ на запрос "Телеграфа" относительно информации о неиспользованных "зубах дракона" возле одного из пограничных сел. Там отметили, что речь не идет о "стратегическом количестве".