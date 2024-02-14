Чи можна відмовитися від повістки? Адвокат звернув увагу на кілька важливих моментів

Держава зобов'язана виконувати норми, які сама й визначила

В Україні триває загальна мобілізація. Всі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку. Проте, відмовитися від документа можливо та цілком законно в окремих випадках. Щоправда, варто розуміти всі ризики такої відмови та пам'ятати, що відмовитись від отримання повістки без об’єктивних причин не можна.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін у своєму YouTube. Фахівець наголосив на тому, що в першу чергу необхідно звернути увагу на законність вручення повістки.

"Наприклад, ви принесли до податкової декларацію невстановленої форми. У вас її приймуть? Звичайно, ні. Скажуть — ось вам форма, заповнюйте, чітко і до крапки. Постановою Кабміну №1487 затверджено новий зразок повістки, яка заповнюється та підписується начальником ТЦК. Зазначається номер розпорядження на підставі якого викликається особа та уповноважується особа на її вручення", — зазначив адвокат.

Якщо ж повістку заповнили "на колінці" ще й старого зразка, в ній не зазначено номер розпорядження, а вручає її неуповноважена особа — така повістка вважається врученою незаконно.

"З екранів телевізорів чуємо "повістку можуть вручити будь-де" але ніхто не говорить, що повістка повинна бути наперед заповнена і лише тоді вона вважається врученою у законний спосіб", — підкреслив Сімутін.

Якщо питань до законності вручення повістки не виникає, необхідно звернути увагу на наступні фактори:

правильність вказаних даних отримувача (повістка може бути адресована комусь іншому)

наявність печатки /підпису комісара ТЦК та СП

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Таким чином якщо при врученні повістки, ви зауважили об’єктивні помилки, існує можливість відмовитись від її підписання. У такому разі співробітник ТЦК та СП повинен скласти акт про відмову від отримання повістки у присутності свідків.

"Я раніше говорив і зараз стверджую — ніякого акта ви неповинні підписувати, але обов'язково фільмувати весь процес", — зауважив адвокат.

Однак тут варто зауважити, що незначна помилка у повістці не є поважною причиною відмови від отримання повістки або неприбуття у ТЦК та СП. У випадку неявки у зазначений час настає адміністративна відповідальність, яка передбачає сплату штрафу, а за наявності відповідних підстав може наставати й кримінальна відповідальність, а відтак, слід виходити зі змісту та загального усвідомлення самого виклику до ТЦК та СП.

Що відбувається далі

Після фіксації відмови від отримання повістки та складання акту, який, як стверджує адвокат ви не повинні підписувати, справа передається на розгляд керівникам ТЦК та СП. В результаті з вас можуть стягнути штраф за порушення правил військового обліку.

Штраф можна оскаржити в суді, де ТЦК та СП буде доводити, що ви порушили правила обліку, тобто відповідальність настає саме за порушення правил обліку, а не за те, що ви відмовилися від повістки. Далі рішення за судом.

Нагадаємо, українське законодавство містить конкретно визначену вимогу про те, що повістку повинна вручати уповноважена ТЦК та СП особа, а тому представники ТРО чи поліції не уповноважені вручати повістки.