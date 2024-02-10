Чи законна повістка? На що звернути увагу при отриманні документа

Законна повістка має містити кілька обов'язкових елементів

В Україні продовжили дію загальної мобілізації військовозобов'язаних чоловіків до 13 травня 2024 року. Всі чоловіки віком від 18 до 60 років, що не мають відстрочки від мобілізації з тих чи інших причин, можуть отримати повістку.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 1487 від 30 грудня 2022 р. Вручити повістку можуть як у громадському місці, так і на підприємстві чи вдома.

За новим порядком військового обліку, щоб вважатися законною повістка має містити наступні елементи:

назву "ПОВІСТКА"

ПІБ військовозобов’язаного

адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного

номер повістки;

номер і дату розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов’язаного

дату, час і адресу ТЦК та СП для явки військовозобов’язаного

найменування посади та ініціали (ініціал власного імені) і прізвище керівника ТЦК та СП, який видав повістку

підпис керівника ТЦК та СП, що видав повістку

дату видачі повістки

мокру печатку ТЦК та СП, та дані посадової особи, яка видала повістку

Однак, за словами юристів, якщо ТЦК та СП дещо видозмінив зовнішній вигляд повістки, який фактично не впливає на її зміст, то така повістка є цілком законною.

Вручати повістки військовозобов’язаним можуть лише:

представники ТЦК та СП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки

представники органу місцевого самоврядування (виконавчого органу сільської, селищної, міської ради)

керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний

управителі багатоквартирних будинків

При цьому варто зауважити, що уповноважені особи не мають права проникати до житла особи без її згоди з метою вручення повістки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про алгоритм дій при врученні повістки. Юрист пояснив, що робити, коли працівники ТЦК зупинили на вулиці.