Законна ли повестка? На что обратить внимание при получении документа

Законная повестка должна содержать несколько обязательных элементов

В Украине продлили действие всеобщей мобилизации военнообязанных мужчин до 13 мая 2024 года. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие отсрочки от мобилизации по тем или иным причинам, могут получить повестку.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1487 от 30 декабря 2022 г. Вручить повестку могут как в общественном месте, так и на предприятии или дома.

По новому порядку военного учета, чтобы считаться законной повестка должна содержать следующие элементы:

название "ПОВЕСТКА"

ФИО военнообязанного

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного

номер повестки;

номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного

дату, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного

наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку

подпись руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку

дату выдачи повестки

мокрую печать ТЦК и СП, и данные должностного лица, выдавшего повестку

Однако, по словам юристов, если ТЦК и СП несколько видоизменил внешний вид повестки, который фактически не влияет на ее содержание, то такая повестка вполне законна.

Вручать повестки военнообязанным могут только:

представители ТЦК и СП, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки

представители органа местного самоуправления (исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета)

руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный

управляющие многоквартирных домов

При этом следует отметить, что уполномоченные лица не имеют права проникать в жилище без его согласия с целью вручения повестки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об алгоритме действий при вручении повестки. Юрист объяснил, что делать, когда сотрудники ТЦК остановили на улице.