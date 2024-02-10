Законна ли повестка? На что обратить внимание при получении документа
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Законная повестка должна содержать несколько обязательных элементов
В Украине продлили действие всеобщей мобилизации военнообязанных мужчин до 13 мая 2024 года. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие отсрочки от мобилизации по тем или иным причинам, могут получить повестку.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №1487 от 30 декабря 2022 г. Вручить повестку могут как в общественном месте, так и на предприятии или дома.
По новому порядку военного учета, чтобы считаться законной повестка должна содержать следующие элементы:
- название "ПОВЕСТКА"
- ФИО военнообязанного
- адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного
- номер повестки;
- номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного
- дату, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного
- наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку
- подпись руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку
- дату выдачи повестки
- мокрую печать ТЦК и СП, и данные должностного лица, выдавшего повестку
Однако, по словам юристов, если ТЦК и СП несколько видоизменил внешний вид повестки, который фактически не влияет на ее содержание, то такая повестка вполне законна.
Вручать повестки военнообязанным могут только:
- представители ТЦК и СП, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки
- представители органа местного самоуправления (исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета)
- руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный
- управляющие многоквартирных домов
При этом следует отметить, что уполномоченные лица не имеют права проникать в жилище без его согласия с целью вручения повестки.
Напомним, ранее "Телеграф" писал об алгоритме действий при вручении повестки. Юрист объяснил, что делать, когда сотрудники ТЦК остановили на улице.