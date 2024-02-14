Можно ли отказаться от повестки? Адвокат обратил внимание на несколько важных моментов

Государство обязано выполнять нормы, которые само и определило

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Все мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестку. Однако отказаться от документа можно и вполне законно в отдельных случаях. Правда, следует понимать все риски такого отказа и помнить, что отказаться от получения повестки без объективных причин нельзя.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин в своем YouTube. Специалист отметил, что в первую очередь необходимо обратить внимание на законность вручения повестки.

"Например, вы принесли в налоговую декларацию неустановленной формы. У вас ее примут? Конечно, нет. Скажут — вот вам форма, заполняйте, четко и до точки. Постановлением Кабмина №1487 утвержден новый образец повестки, которая заполняется и подписывается начальником ТЦК. Отмечается номер распоряжения на основании которого вызывается лицо и уполномочивается лицо на его вручение", — отметил адвокат.

Если повестку заполнили "на коленке" еще и старого образца, в ней не указан номер распоряжения, а вручает ее неуполномоченное лицо — такая повестка считается врученной незаконно.

"С экранов телевизоров слышим "повестку могут вручить где угодно", но никто не говорит, что повестка должна быть заполнена и только тогда она считается врученной законным способом", — подчеркнул Симутин.

Если вопросов о законности вручения повестки не возникает, необходимо обратить внимание на следующие факторы:

правильность указанных данных получателя (повестка может быть адресована кому-то другому)

наличие печати/подписи комиссара ТЦК и СП

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Таким образом, если при вручении повестки, вы заметили объективные ошибки, существует возможность отказаться от ее подписания. В таком случае сотрудник ТЦК и СП должен составить акт об отказе от получения повестки в присутствии свидетелей.

"Я раньше говорил и сейчас утверждаю — никакого акта вы не должны подписывать, но обязательно снимать весь процесс", — отметил адвокат.

Однако здесь следует отметить, что незначительная ошибка в повестке не является уважительной причиной отказа от получения повестки или неприбытия в ТЦК и СП. В случае неявки в указанное время наступает административная ответственность, которая предусматривает уплату штрафа, а при наличии соответствующих оснований может наступать и уголовная ответственность, следовательно, следует исходить из содержания и общего осознания самого вызова в ТЦК и СП.

Что происходит дальше

После фиксации отказа от получения повестки и составления акта, который, как утверждает адвокат, вы не должны подписывать, дело передается на рассмотрение руководителям ТЦК и СП. В результате с вас могут взыскать штраф за нарушение правил военного учета.

Штраф можно обжаловать в суде, где ТЦК и СП будет доказывать, что вы нарушили правила учета, то есть ответственность наступает именно за нарушение правил учета, а не за то, что вы отказались от повестки. Дальше решение за судом.

Напомним, украинское законодательство содержит конкретно определенное требование о том, что повестку должно вручать уполномоченное ТЦК и СП лицо, поэтому представители ТРО или полиции не уполномочены вручать повестки.