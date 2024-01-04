Сирий та провокаційний: політексперт дав прогноз щодо ухвалення нового закону про мобілізацію

Експерт вважає, що у новій версії законопроєкту жорсткіше регламентують деякі моменти

Законопроєкт про мобілізацію в Україні у тому вигляді, в якому він зараз представлений, викликає багато запитань. Щобільше, ніхто не хоче брати на себе відповідальність за цей документ, оскільки в ньому багато антиконституційних та провокаційних рішень.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" озвучив політичний експерт Денис Гороховський. За його словами, законопроєкт у нинішньому вигляді мав дуже мало шансів пройти на голосування до Ради.

"Офіс президента посилається на Кабмін, Кабмін – на Міноборони, Міноборони – на головкому Залужного. А Залужний заявляє, що брав участь лише на першому етапі розробки законопроєкту і до його остаточної версії не має відношення", — каже Гороховський.

На його думку, нинішній документ про мобілізацію сирий та в ньому багато не просто провокаційних, а й антиконституційних ініціатив, які викликають обурення у суспільстві. Після правок, ймовірно, законопроєкт жорсткіше регламентуватиме ті чи інші моменти, пов’язані з посиленням мобілізації.

"Але це не знімає необхідності розв'язувати питання з мобілізацією, обліком військовозобов’язаних і так далі. Тому слід очікувати, що новий законопроєкт жорсткіше регламентуватиме ці моменти. І більшість запропонованих ініціатив у тому чи іншому вигляді знайдуть відображення у фінальній версії документа", – прогнозує експерт.

Детальніше про обговорення законопроєкту про мобілізацію читайте у матеріалі "Телеграфа": "Посилення мобілізації в Україні: що стоїть за політичними танцями навколо законопроєкту".

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Україні можуть мобілізувати поліцейських. Глава МВС наголосив, що це залежатиме від ситуації в країні.