Количество погибших растет, людей ищут под завалами. Главное о последствиях атаки на Киев (фото и видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1215
Россияне активизировали террор мирных жителей
В ночь на понедельник, 6 июля, Россия массированно атаковала Киев крылатыми и баллистическими ракетами, а также беспилотниками. Есть попадания в жилые дома, погибшие и пострадавшие. Для удара по столице и другим городам враг применил более 40 ракет, из них более 20 баллистические.
8:50 По данным медиков, количество жертв ночной атаки достигло 11 человек, один из них скончался утром в больнице, — мэр Киева Виталий Кличко. Пострадали 46 людей, 27 из них медики были госпитализированы. В том числе троих детей.
Разрушения и повреждения есть в четырех районах города, больше всего пострадал Подольский район. Есть попадания в жилые многоэтажки также в Дарницком районе. Также ликвидируют последствия атаки в Оболонском и Голосеевском районах.
7:17 В настоящее время подтверждена информация о 9 погибших и 46 пострадавших в результате российской атаки, — Тимур Ткаченко. В частности, пострадали пятеро детей. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Как сообщил глава Киевской МВА Тимур Ткаченко, по состоянию на 5:20 известно о семи погибших от российской атаки. Еще 24 человека пострадали.
Подольский район
По данным ГСЧС, в Подольском районе произошло попадание в жилую девятиэтажку, есть разрушения с 9 по 5 этажи. 17 человек вывели на свежий воздух, 28 спасли с верхних этажей. Спасательная операция продолжается.
По другим адресам произошло возгорание обшивки крыши здания и лифтовой шахты на крыше. Есть частичное разрушение на крыше 19-этажки, загорелись автомобили во дворе жилого дома, а также зафиксировано падение обломков на уровне 16 этажа 25-этажного жилого дома.
Продолжается поиск пострадавших в 21-этажном жилом доме, где произошло разрушение со 2 по 5 этажи.
Дарницкий район
На территории жилого комплекса в одном из 25-этажных домов произошло падение обломков на уровне 4 этажа, а в другом – пожар квартир на площади 150 кв. м. Пожар также возник в рядом расположенном гаражном кооперативе.
По другому адресу в результате попадания обломков в 30-этажный жилой дом произошло возгорание с 23 по 25 этажи.
Голосеевский район
Предварительно в результате атаки горит нежилое здание.
Оболонский район
Возникло возгорание складского здания. Также произошло попадание на территории нежилой застройки.
Как сообщал "Телеграф", Россия массированно атаковала Киев также в ночь на 2 июля. Тогда погибли 30 человек.