У Києві зросла кількість жертв. Головне про наслідки нового російського удару (фото і відео)

Росіяни активізували терор мирних жителів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В ніч на понеділок, 6 липня, Росія масовано атакувала Київ крилатими та балістичними ракетами, а також безпілотниками. Є влучання у житлові будинки, загиблі та постраждалі. Для удару по столиці та інших містах ворог застосував понад 40 ракет, з них понад 20 — балістичні.

7:17 Наразі підтверджено 9 загиблих та 46 постраждалих внаслідок російської атаки, — Тимур Ткаченко. Зокрема постраждали пʼятеро дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Візуалізація ракетного удару в ніч на 6 липня. Фото: monitoring

Як повідомив очільник Київської МВА Тимур Ткаченко, станом на 5:20 відомо про сімох загиблих від російської атаки. Ще 24 людини постраждали.

Подільський район

За даними ДСНС, у Подільському районі сталося влучання в житлову дев'ятиповерхівку, є руйнування з 9 по 5 поверхи. 17 людей вивели на свіже повітря, 28 — врятували з верхніх поверхів. Рятувальна операція триває.

За іншими адресами сталося загоряння обшивки даху будівлі та ліфтової шахти на даху. Є часткове руйнування на даху 19-поверхівки, загорілися автомобілі у дворі житлового будинку, а також зафіксовано падіння уламків на рівні 16 поверху 25-поверхового житлового будинку.

Триває пошук потерпілих у 21-поверховому житловому будинку, де сталося руйнування з 2 по 5 поверхи.

Пожежа на одній з локацій. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці влучання. Фото: ДСНС

Евакуація постраждалої людини. Фото: ДСНС

Горіли автівки. Фото: ДСНС

Людей виводять з пошкодженого будинку. Фото: ДСНС

Рятувальна операція. Фото: ДСНС

На місці працюють всі необхідні служби. Фото: ДСНС

Жителі одного з постраждалих будинків. Фото: ДСНС

Дарницький район

На території житлового комплексу в одному з 25-поверхових будинків сталося падіння уламків на рівні 4 поверху, а в іншому — пожежа квартир на площі 150 кв. м. Пожежу також виникла у поруч розташованому гаражному кооперативі.

За іншою адресою внаслідок влучання уламків у 30-ти поверховий житловий будинок сталось загоряння з 23 по 25 поверхи.

Голосіївський район

Попередньо внаслідок атаки горить нежитлова будівля.

Оболонський район

Виникло загоряння складської будівлі. Також є влучання на території нежитлової забудови.

Як повідомляв "Телеграф", Росія масовано атакувала Київ також в ніч на 2 липня. Тоді загинуло 30 людей.