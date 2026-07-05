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Зруйнована багатоповерхівка, удар по АЗС та постраждалі: що відомо про нічну атаку по Україні (фото, відео)

Автор
Анастасія Мокрик
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Наслідки ударів по місту
Наслідки ударів по місту. Фото Колаж "Телеграфу"

На місцях продовжується ліквідація наслідків ударів

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З пізнього вечора 4 липня і надалі вночі Росія атакувала українські міста. Під ударом опинилися Запоріжжя, Дніпро та Харків.

Як повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації, внаслідок ворожого удару зруйновано мур багатоповерхового будинку з першого по п’ятий поверх. Також пошкоджені вікна та припарковані поряд автомобілі. Попередньо травмовані троє людей, серед них одна дитина.

Постраждала також критична інфраструктура міста.

Ближче до ранку вибухи пролунали у місті Дніпро. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, ворог вдарив на підприємство. Інформація про постраждалих та наслідки атаки з’ясовуються.

Згідно з інформацією моніторингових каналів, Росія атакувала місто ракетами. Також була загроза застосування ворогом КАБів.

Дим над містом Дніпро після удару
Дим над Дніпром після удару. Фото: "Труха"

У Харкові, за словами мера Ігоря Терехова, ворожий дрон типу "молнія" вдарив по автозаправці в Індустріальному районі.

Водночас моніторинги пишуть, що вибухи було чути у місті Суми та на території Одеської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Росія бомбить АЗС у Дніпрі та області. Очевидець розповів про наслідки.

Теги:
#Дніпро #Запоріжжя #Вибухи #Атака #Багатоповерхівка