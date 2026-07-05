Укр

Разрушенная многоэтажка, удар по АЗС и пострадавшие: что известно о ночной атаке по Украине (фото, видео)

Автор
Анастасия Мокрик
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Автор
Послествия ударов по городу
Послествия ударов по городу. Фото Коллаж "Телеграфа"

На местах продолжается ликвидация последствий ударов

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С позднего вечера 4 июля и далее ночью Россия атаковала украинские города. Под ударом оказались Запорожье, Днепр и Харьков.

Как сообщили в Запорожской областной военной администрации, в результате вражеского удара разрушена стена многоэтажного дома с первого по пятый этаж. Также повреждены окна и припаркованные рядом автомобили. Предварительно травмированы три человека, среди них — один ребенок.

Пострадала также критическая инфраструктура города.

Ближе к утру взрывы прогремели в городе Днепр. Как сообщили в областной военной администрации, враг ударил по предприятию. Информация о пострадавших и последствиях атаки выясняются.

Согласно информации мониторинговых каналов, Россия атаковала город ракетами. Также была угроза применения врагом КАБов.

Дым над городом Днепр после удара
Дым над городом Днепр после удара. Фото: "Труха"

В Харькове, по словам мэра Игоря Терехова, вражеский дрон типа "молния" ударил по автозаправке в Индустриальном районе.

В то же время мониторинги пишут, что взрывы были слышны в городе Сумы и на территории Одесской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Россия бомбит АЗС в Днепре и области. Очевидец рассказал о последствиях.

Теги:
#Днепр #Запорожье #Взрывы #Атака #Многоэтажка