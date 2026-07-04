Рус

Російська авіабомба в Сумах вбила маленьку дівчинку з мамою. Багато людей постраждали (фото і відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пошкоджено житловий будинок Новина оновлена 04 липня 2026, 06:50
Пошкоджено житловий будинок. Фото Колаж "Телеграфа"/Кордон.Медіа

Двоє постраждалих перебувають у важкому стані

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

В результаті російського удару авіабомбою по місту Суми пізно ввечері 3 липня, загинуло троє людей, серед яких — дитина. Ще 27 людей постраждали.

Як повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, на місці медики намагалися врятувати 5-річну дівчинку, однак на жаль, реанімаційні заходи не дали результату – дитина загинула. Поруч із нею загинула її мама – 34-річна жінка.

Російська авіабомба в Сумах вбила дитину 3.07.2026
Медики намагалися врятувати життя дитині. Фото: ДСНС

Старша донька жінки постраждала та перебуває у лікарні. Її травми – середньої тяжкості. Також росіяни забрали життя 61-річного чоловіка.

"У лікарні медикам вдалося реанімувати чоловіка, у якого зупинилося серце. Наразі він у критично важкому стані. Також у вкрай важкому стані – молода жінка. Лікарі борються за життя постраждалих", — додав глава ОВА.

Росіяни вдарили авіабомбою по місту Суми, пошкоджено будинок
Дім зазнав суттєвих ушкоджень. Фото: ДСНС
Наслідки удару РФ по місту Суми 3 липня 2026
В стіні утворилася діра. Фото: Кордон.Медіа
Росія атакувала Суми авіабомбою 3.07.2026, наслідки
Пошкоджена п'ятиповерхівка. Фото: ДСНС
Росія атакувала Суми авіабомбою 3.07.2026, наслідки
Жителі постраждалого будинку. Фото: ДСНС
Росія атакувала Суми авіабомбою 3.07.2026, наслідки
Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС
Жителі будинку у Сумах, який Росія атакувала 3.07.2026
Рятувальники оперативно прибули на місце атаки. Фото: ДСНС

У ДСНС уточнили, що удару було завдано по одній із центральних вулиць Сум. Як видно на кадрах, суттєві пошкодження отримав житловий будинок, зруйновано квартири. З пошкоджених помешкань вдалося врятувати п'ятьох людей. Відео з місця можна подивитися за посиланням.

Вже вночі ворог знову атакував Суми. Як поінформував в.о мера міста Артем Кобзар, близько 00:10 було зафіксовано влучання по нежитловому приміщенню у Ковпаківському районі міста. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Як повідомляв "Телеграф", внаслідок ракетного удару по Києву 2 червня загинуло 30 людей. Ще 92 мешканці міста постраждали.

Теги:
#Суми #Дитина #Загиблі #Авіабомба #Постраждалі #Атака