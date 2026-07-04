Російська авіабомба в Сумах вбила маленьку дівчинку з мамою. Багато людей постраждали (фото і відео)

Двоє постраждалих перебувають у важкому стані

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В результаті російського удару авіабомбою по місту Суми пізно ввечері 3 липня, загинуло троє людей, серед яких — дитина. Ще 27 людей постраждали.

Як повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, на місці медики намагалися врятувати 5-річну дівчинку, однак на жаль, реанімаційні заходи не дали результату – дитина загинула. Поруч із нею загинула її мама – 34-річна жінка.

Медики намагалися врятувати життя дитині. Фото: ДСНС

Старша донька жінки постраждала та перебуває у лікарні. Її травми – середньої тяжкості. Також росіяни забрали життя 61-річного чоловіка.

"У лікарні медикам вдалося реанімувати чоловіка, у якого зупинилося серце. Наразі він у критично важкому стані. Також у вкрай важкому стані – молода жінка. Лікарі борються за життя постраждалих", — додав глава ОВА.

Дім зазнав суттєвих ушкоджень. Фото: ДСНС

В стіні утворилася діра. Фото: Кордон.Медіа

Пошкоджена п'ятиповерхівка. Фото: ДСНС

Жителі постраждалого будинку. Фото: ДСНС

Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС

Рятувальники оперативно прибули на місце атаки. Фото: ДСНС

У ДСНС уточнили, що удару було завдано по одній із центральних вулиць Сум. Як видно на кадрах, суттєві пошкодження отримав житловий будинок, зруйновано квартири. З пошкоджених помешкань вдалося врятувати п'ятьох людей. Відео з місця можна подивитися за посиланням.

Вже вночі ворог знову атакував Суми. Як поінформував в.о мера міста Артем Кобзар, близько 00:10 було зафіксовано влучання по нежитловому приміщенню у Ковпаківському районі міста. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Як повідомляв "Телеграф", внаслідок ракетного удару по Києву 2 червня загинуло 30 людей. Ще 92 мешканці міста постраждали.