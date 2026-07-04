Российская авиабомба в Сумах убила маленькую девочку с мамой. Много пострадавших (фото и видео)

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

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В результате российского удара авиабомбой по городу Сумы поздно вечером 3 июля, погибли три человека, среди которых — ребенок. Еще 27 человек пострадали.

Как сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, на месте медики пытались спасти 5-летнюю девочку, однако, к сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата – ребенок погиб. Рядом с ней погибла ее мама – 34-летняя женщина.

Медики пытались спасти жизнь ребенку. Фото: ГСЧС

Старшая дочь женщины пострадала и находится в больнице. Ее травмы – средней тяжести. Также россияне забрали жизнь 61-летнего мужчины.

"В больнице медикам удалось реанимировать мужчину, у которого остановилось сердце. Сейчас он находится в критически тяжелом состоянии. Также в крайне тяжелом состоянии — молодая женщина. Врачи борются за жизнь пострадавших", — добавил глава ОВА.

Дом получил существенные повреждения. Фото: ГСЧС

В стене образовалась дыра. Фото: Граница.Медиа

Поврежденная пятиэтажка. Фото: ГСЧС

Жители пострадавшего дома. Фото: ГСЧС

Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС

Спасатели оперативно прибыли на место атаки. Фото: ГСЧС

В ГСЧС уточнили, что удар был нанесен по одной из центральных улиц Сум. Как видно на кадрах, существенные повреждения получил жилой дом, разрушены квартиры. Из поврежденных помещений удалось спасти пятерых человек. Видео с места можно посмотреть по ссылке.

Уже ночью враг снова атаковал Сумы. Как проинформировал и.о мэра города Артем Кобзарь, около 00:10 было зафиксировано попадание по нежилому помещению в Ковпаковском районе города. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Как сообщал "Телеграф", в результате ракетного удара по Киеву 2 июня погибли 30 человек. Еще 92 жителя города пострадали.