Укр

Российская авиабомба в Сумах убила маленькую девочку с мамой. Много пострадавших (фото и видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Поврежден жилой дом Новость обновлена 04 июля 2026, 06:50
Поврежден жилой дом. Фото Коллаж "Телеграфа"/Кордон.Медіа

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

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В результате российского удара авиабомбой по городу Сумы поздно вечером 3 июля, погибли три человека, среди которых — ребенок. Еще 27 человек пострадали.

Как сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, на месте медики пытались спасти 5-летнюю девочку, однако, к сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата – ребенок погиб. Рядом с ней погибла ее мама – 34-летняя женщина.

Российская авиабомба в Сумах убила ребенка 3.07.2026
Медики пытались спасти жизнь ребенку. Фото: ГСЧС

Старшая дочь женщины пострадала и находится в больнице. Ее травмы – средней тяжести. Также россияне забрали жизнь 61-летнего мужчины.

"В больнице медикам удалось реанимировать мужчину, у которого остановилось сердце. Сейчас он находится в критически тяжелом состоянии. Также в крайне тяжелом состоянии — молодая женщина. Врачи борются за жизнь пострадавших", — добавил глава ОВА.

Россияне ударили авиабомбой по городу Сумы, поврежден дом
Дом получил существенные повреждения. Фото: ГСЧС
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В стене образовалась дыра. Фото: Граница.Медиа
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Поврежденная пятиэтажка. Фото: ГСЧС
Россия атаковала Сумы авиабомбой 3.07.2026, последствия
Жители пострадавшего дома. Фото: ГСЧС
Россия атаковала Сумы авиабомбой 3.07.2026, последствия
Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС
Жители дома в Сумах, который Россия атаковала 3.07.2026
Спасатели оперативно прибыли на место атаки. Фото: ГСЧС

В ГСЧС уточнили, что удар был нанесен по одной из центральных улиц Сум. Как видно на кадрах, существенные повреждения получил жилой дом, разрушены квартиры. Из поврежденных помещений удалось спасти пятерых человек. Видео с места можно посмотреть по ссылке.

Уже ночью враг снова атаковал Сумы. Как проинформировал и.о мэра города Артем Кобзарь, около 00:10 было зафиксировано попадание по нежилому помещению в Ковпаковском районе города. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Как сообщал "Телеграф", в результате ракетного удара по Киеву 2 июня погибли 30 человек. Еще 92 жителя города пострадали.

Теги:
#Сумы #Ребенок #Погибшие #Авиабомба #Пострадавшие #Атака