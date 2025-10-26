Киев атаковали российские беспилотники: возникли пожары, среди раненых – дети

В двух районах Киева обломки упали на многоэтажные жилые дома

Киев ночью 26 октября в очередной раз был под атакой вражеских ударных дронов. По данным мониторинга, не менее девяти беспилотников атаковали столицу. Противовоздушная оборона ликвидировала угрозу, но обломки рухнули в нескольких локациях. Есть разрушения и пострадавшие.

Что известно:

Попадания обломков произошли в двух районах города

В результате атаки повреждены два многоэтажных жилых дома

По меньшей мере, 14 человек пострадали из-за атаки РФ, среди раненых — двое детей

Как сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в Деснянском и Оболонском районе обломками было повреждено несколько многоэтажных домов. В Деснянском районе в многоэтажке начался пожар.

По данным Ткаченко, сначала было известно о пострадавшем в результате атаки ребенке. Несколько позже количество пострадавших возросло до пяти, среди них было уже двое детей. По состоянию на 03:30 26 октября по данным КМВА было известно о 14 пострадавших. Всем оказана медицинская помощь, часть пострадавших госпитализирована.

Последствия атаки подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Повреждения получили 9-этажный и 16-этажный жилые дома.

"В Деснянском районе [обломки] попали в девятиэтажный жилой дом на уровне 2-3 этажей… По другому адресу в Деснянском районе падение обломков на 16-этажное здание", — написал он.

Напомним, что в ночь на субботу, 25 октября, россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. Попадания произошли в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах, возникли пожары, два человека погибли, 13 пострадали. Последствия атаки врага удалось ликвидировать только к вечеру 25 октября — спасатели потушили последние пожары.