Київ атакували російські безпілотники: виникли пожежі, серед поранених – діти

У двох районах Києва уламки впали на багатоповерхові житлові будинки

Київ вночі 26 жовтня вчергове був під атакою ворожих ударних дронів. За даними моніторингу, не менше дев'яти безпілотників атакували столицю. Протиповітряна оборона ліквідувала загрозу, але уламки впали у кількох локаціях. Є руйнування та постраждалі.

Що відомо:

Влучання уламків сталися у двох районах міста

Внаслідок атаки пошкоджено два багатоповерхових житлових будинки

Щонайменше 14 людей постраждали через атаку РФ, серед поранених — двоє дітей

Як повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, в Деснянському та Оболонському районі уламками було пошкоджено кілька багатоповерхових будинків. В Деснянському районі у багатоповерхівці почалася пожежа.

За даними Ткаченка, спочатку було відомо про постраждалу внаслідок атаки дитину. Трохи пізніше кількість постраждалих зросла до п'яти, серед них було вже двоє дітей. Станом на 03:30 26 жовтня за даними КМВА було відомо про 14 постраждалих. Усім надано медичну допомогу, частину постраждалих ушпиталили.

Наслідки атаки підтвердив мер Києва Віталій Кличко. Пошкодження отримали 9-поверховий та 16-поверховий житлові будинки.

"У Деснянському районі [уламки] влучили в девʼятиповерховий житловий будинок на рівні 2-3 поверхів… За іншою адресою в Деснянському районі падіння уламків на 16-поверховий будинок", — написав він.

Нагадаємо, що у ніч на суботу, 25 жовтня, росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Влучання сталися в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах, виникли пожежі, двоє людей загинуло, 13 постраждало. Наслідки атаки ворога вдалося ліквідувати тільки під вечір 25 жовтня — рятувальники загасили останні пожежі.