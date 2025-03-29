Даже не половина реальных потерь: сколько имен ликвидированных на войне россиян установили журналисты

Абсолютные лидеры в плане потерь – Татарстан и Башкирия, регионы России в 800 и 1200 км от Украины.

Журналисты российских оппозиционных изданий установили поименно личности уже более 100 тысяч российских военных, погибших с начала полномасштабной войны в Украине. Реальное количество потерь России, скорее всего, значительно больше.

Об этом сообщили проект "Медиазона" и "Российская служба Би-би-си", которые ведут для этого отдельный сайт. Подсчет ведется благодаря поиску некрологов на российских солдат. Некрологи часто находится в открытом доступе. Также ведется фиксация захоронений на российских кладбищах. Благодаря этому установлены данные 100 001 россиянина, ликвидированного в Украине, в том числе более 4800 офицеров.

Абсолютные лидеры в плане потерь – Татарстан (800 км от Украины, 4300 ликвидированных) и Башкирия (1200 км от Украины, 4400 ликвидированных). Более 24% ликвидированных россиян составляют так называемые добровольцы, подписавшие контракт уже во время войны. 16% пришлось на бывших зеков. 11% – на мобилизованных в сентябре 2022 года. 20% приходится на контрактников регулярной довоенной армии и на частные военные компании, а принадлежность 29% к какой-либо группе установить не удалось.

Отметим, что по данным Генерального штаба, общие потери оккупантов в Украине перевалили за 900 тысяч единиц живой силы. Однако в эту цифру входят не только погибшие, но и раненые, пленные, дезертиры, пропавшие без вести. Реальная цифра российских потерь, считают многие эксперты, колеблется в районе до 250 тысяч убитых, поскольку большинство некрологов в последнее время становятся секретными, а захоронения проводятся непублично.

Между тем, в Екатеринбурге возле православного храма установили 16-метровую трубу, посвященную операции "Труба", во время которой подразделения армии РФ попытались использовать ветку газопровода, чтобы зайти в тыл украинских сил возле Суджи в Курской области. Операция тогда провалилась, а россияне понесли страшные потери.

Отметим, что учитывая высокие выплаты за участие войны в России, для многих россиян, особенно экономически депрессивных регионов, военный контракт — это шанс получить деньги, которых они никогда не держали в руках. Именно рубли, а не идеология или патриотизм, являются главным двигателем пополнения русской армии. И как узнал "Телеграф" из собственных источников, в последние недели количество желающих заключить такое соглашение резко возросло. Причина – слухи о возможном скором завершении так называемой "специальной военной операции – СВО" в результате мирных договоренностей с участием США.