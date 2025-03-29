Навіть не половина реальних втрат: скільки імен ліквідованих на війні росіян встановили журналісти

Абсолютні лідери в плані втрат – Татарстан та Башкирія, регіони рф за 800 та 1200 км від України

Журналісти російських опозиційних видань встановили поіменно особи вже понад 100 тисяч російських військових, які загинули з початку повномасштабної війни в Україні. Реальна кількість втрат Росії, скоріше за все, значно більша.

Про це повідомили проєкт "Медіазона" та "Російська служба Бі-Бі-Сі", які ведуть для цього окремий сайт. Підрахунок ведеться завдяки пошуку некрологів на російських солдатів. Некролог часто перебувають у відкритому доступі. Також ведеться фіксація поховань на російських кладовищах. Завдяки цьому встановлено дані 100 001 росіянина, ліквідованого в Україні, в тому числі понад 4800 офіцерів.

Абсолютні лідери в плані втрат – Татарстан (800 км від України, 4300 ліквідованих) та Башкирія (1200 км від України, 4400 ліквідованих). Понад 24% ліквідованих росіян складають так звані "добровольці", які підписали контракт вже під час війни. 16% припало на колишніх зеків. 11% – на мобілізованих у вересні 2022 року. 20% припадає на контрактників регулярної довоєнної армії та на приватні військові компанії, а приналежність 29% до будь-якої з груп встановити не вдалося.

Зазначимо, що за даними Генерального штабу, загальні втрати окупантів в Україні перевалили за 900 тисяч одиниць живої сили. Проте до цієї цифри входять не тільки загиблі, але й поранені, полонені, дезертири, зниклі безвісти. Реальна цифра російських втрат, вважають багато експертів, коливається в районі до 250 тисяч вбитих, оскільки більшість некрологів останнім часом стає секретною, а поховання проводяться непублічно.

Тим часом у Єкатеринбурзі біля православного храму встановили 16-метрову трубу, яку присвятили операції "Труба", під час якої підрозділи армії РФ спробували використати гілку газопроводу, аби зайти в тил українських сил біля Суджі в Курській області. Операція тоді провалилася, а росіяни зазнали страшенних втрат.

Зазначимо, що враховуючи високі виплати за участь війни у Росії, для багатьох росіян, особливо з економічно депресивних регіонів, військовий контракт — це шанс отримати гроші, яких вони ніколи не тримали в руках. Саме рублі, а не ідеологія чи патріотизм, є головним рушієм поповнення російської армії. І як дізнався "Телеграф" з власних джерел, останніми тижнями кількість охочих укласти таку угоду різко зросла. Причина – чутки про можливе швидке завершення так званої "спеціальної воєнної операції – СВО" в результаті мирних домовленостей за участю США.