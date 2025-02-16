Скільки військових втратила Україна з початку вторгнення РФ: Зеленський озвучив цифру

Втрати серед цивільного населення, ймовірно, будуть ще більшими

Під час російського вторгнення загинуло дуже багато українців. Лише армія втратила 46 тисяч людей убитими.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News. За його словами, точну кількість українських втрат важко оцінити.

Він зазначив, що Сили оборони втратили 46 тисяч людей убитими, а ще близько 380 тисяч зазнали поранень. Також є "десятки тисяч" військовослужбовців, які перебувають у полоні чи зникли безвісти.

Щодо втрат серед цивільного населення, то Зеленський не зміг назвати конкретну цифру, хоча зазначив, що Україна знає про майже двадцять тисяч депортованих дітей. Говорячи про вбитих мирних жителів, глава держави зазначив, що їх можуть бути десятки тисяч.

"Вони проводять масові розстріли, масові тортури. Знаєте, у маленьких містах, де було кілька тисяч людей, ми знаходили по 500 трупів в одній великій могилі. Скрізь, де Росія окупувала та взяла під свій контроль, ми не знаємо, скільки тисяч людей вони там убили", — сказав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп на початку лютого говорив, що Україна нібито втратила близько 700 тисяч військовослужбовців. Проте, незрозуміло, звідки він узяв цю цифру.