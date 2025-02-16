Сколько военных потеряла Украина с начала вторжения РФ: Зеленский озвучил цифру

Потери среди гражданского населения, вероятно, будут еще больше

Во время российского вторжения погибло огромное количество украинцев. Одна лишь армия потеряла 46 тысяч человек убитыми.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News. По его словам, точное количество украинских потерь сложно оценить.

Он отметил, что Силы обороны потеряли 46 тысяч человек убитыми, а еще около 380 тысяч получили ранения. Также есть "десятки тысяч" военнослужащих, которые находятся в плену или пропали без вести.

Что касается потерь среди гражданского населения, то Зеленский не смог назвать конкретную цифру, хотя отметил, что Украина знает о почти двадцати тысячах депортированных детей. Говоря об убитых мирных жителях, глава государства отметил, что их могут быть десятки тысяч.

"Они проводят массовые расстрелы, массовые пытки. Знаете, в маленьких городах, где было несколько тысяч человек, мы находили по 500 трупов в одной большой могиле. Везде, где Россия оккупировала и взяла под свой контроль, мы не знаем, сколько тысяч людей они там убили", — сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп в начале февраля говорил, что Украина якобы потеряла около 700 тысяч военнослужащих. Однако непонятно, откуда он взял эту цифру.