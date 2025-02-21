Більше, ніж на озброєнні США. Скільки російських танків за три роки знищила Україна

Генштаб ЗСУ опублікував дані про втрати росіян з 2022 року

Втрати російської армії за три роки повномасштабної війни з Україною становили понад 800 тисяч людей. Також Росія втратила за цей період майже десять тисяч танків.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України. За їхніми даними, росіяни втратили за три роки повномасштабного вторгнення:

21130 бойових броньованих машин;

23462 артилерійських машин;

1295 реактивних систем залпового вогню;

1080 засобів ППО;

370 літаків;

331 вертоліт;

26156 безпілотних літальних апаратів;

3064 крилатих ракет;

38104 автомобілів та автоцистерн;

3753 одиниці спеціальної техніки.

Тим часом в армії США налічується понад 6000 танків M1A1 Abrams, з яких 2600 одиниць перебувають у бойовій готовності. Про це писав військовий аналітик німецької газети-таблоїда Bild Юліан Рьопке.

Військово-політичний експерт, оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко написав, що на балансі армії США зараз стоїть понад 8000 танків M1A1 Abrams різних модифікацій. Україна отримала 31 танк, наголосив експерт.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Росія у 2024 році зуміла компенсувати річні втрати бронетехніки, але зараз вона може зіткнутися з проблемами нестачі запасних частин. Про це повідомили в Інституті вивчення війни.