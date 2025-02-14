Росії вдалося компенсувати втрати у танках, але є одна проблема: в ISW пояснили, яка

Результати 2024 року дозволили росіянам компенсувати річні втрати бронетехніки – але попереду проблеми

Росія у 2024 році змогла поставити у стрій понад 1500 танків та 2800 одиниць бойових машин піхоти та бронетранспортерів (БМП та БТР). Більшість з цієї техніки – не вироблені з нуля машини, а відремонтовані з радянських баз зберігання. Результати 2024 року дозволили росіянам компенсувати річні втрати бронетехніки, але зараз Росія може зіткнутися з проблемами нестачі запасних частин та деякими іншими технічними проблемами.

Про це сказано у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики посилаються на оцінку Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Великої Британії, згідно з якою Росія змогла компенсувати 100% втрат танків та 75% втрат бронетехніки у 2024 році.

"Експерти НІСД зазначають, що постійні зусилля Росії зі збільшення чисельності її збройних сил і створення нових підрозділів загострюють дефіцит техніки. Це може призвести до нестачі запасних частин для ремонту танків і бронетехніки. Існує висока ймовірність того, що танки та бронемашини радянських часів, які залишилися на складах Росії, перебувають у поганому стані. Це може ускладнити здатність Росії компенсувати високі втрати техніки у 2025 році та надалі", – зазначається у звіті.

Аналітики відзначають спроби російського військового командування збалансувати розподіл відремонтованої та нової техніки між новими військовими формуваннями та підрозділами, які вже довго беруть участь у бойових діях. Але це стає все важче, оскільки втрати росіян у техніці дуже великі.

"У довгостроковій перспективі Росія може постати перед труднощами в адекватному забезпеченні своїх підрозділів необхідною технікою, якщо російські військові продовжуватимуть витрачати запаси техніки радянських часів, не збільшуючи виробничі потужності для створення нових танків та бронемашин", – резюмували у звіті.

Тим часом активні темпи наступу росіян призвели до того, що вони з 2022 року успішно втратили понад 15 тисяч одиниць бойової техніки. Зараз для штурму вони використовують цивільні автомобілі та мотоцикли, але тепер вони пішли ще далі та пересіли на коней. А в низку російських підрозділів для виконання логістичних функцій передали віслюків.

Зазначимо, що загалом Росія зазнала величезних втрат у бронетехніці, насамперед у танках, яких вибили просто велетенську кількість. Через це РФ змушена знімати та відправляти на відновлення навіть танки, які вже зовсім непридатні до використання. Щобільше, через падіння танкових запасів значно скоротиться динаміка виробництва танків російськими заводами.

Також, як писав "Телеграф", росіяни за час війни втратили знищеними, пошкодженими та захопленими сотні реактивних систем залпового вогню. Бази зберігання, на яких перебували РСЗВ радянського періоду, майже пусті.