Результаты 2024 позволили россиянам компенсировать годовые потери бронетехники – но впереди проблемы

Россия в 2024 году смогла поставить в строй более 1500 танков и 2800 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров (БМП и БТР). Большинство из этой техники – не произведенные с нуля машины, а отремонтированные из советских баз хранения. Результаты 2024 позволили россиянам компенсировать годовые потери бронетехники, но сейчас Россия может столкнуться с проблемами нехватки запасных частей и некоторыми другими техническими проблемами.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики ссылаются на оценку Национального института стратегических исследований (НИСИ) Великобритании, согласно которой Россия смогла компенсировать 100% потерь танков и 75% потерь бронетехники в 2024 году.

"Эксперты НИСИ отмечают, что постоянные усилия России по увеличению численности ее вооруженных сил и созданию новых подразделений обостряют дефицит техники. Это может привести к нехватке запасных частей для ремонта танков и бронетехники. Существует высокая вероятность того, что оставшиеся на складах России танки и бронемашины советских времен находятся в плохом состоянии. Это может усложнить способность России компенсировать высокие потери техники в 2025 году и дальше", – отмечается в отчете.

Аналитики отмечают попытки российского военного командования сбалансировать распределение отремонтированной и новой техники между новыми военными формированиями и подразделениями, уже долго участвующими в боевых действиях. Но это становится все труднее, поскольку потери россиян в технике очень велики.

"В долгосрочной перспективе Россия может оказаться перед трудностями в адекватном обеспечении своих подразделений необходимой техникой, если российские военные будут продолжать тратить запасы техники советских времен, не увеличивая производственные мощности для создания новых танков и бронемашин", — резюмировали в отчете.

Между тем, активные темпы наступления россиян привели к тому, что они с 2022 года успешно потеряли более 15 тысяч единиц боевой техники. Сейчас для штурма они используют гражданские автомобили и мотоциклы, но теперь они пошли еще дальше и пересели на коней. А в ряд российских подразделений для выполнения логистических функций передали ишаков.

Отметим, что в целом Россия понесла огромные потери в бронетехнике, прежде всего в танках, выбитых просто в огромных количествах. Поэтому РФ вынуждена снимать и отправлять на восстановление даже танки, которые уже совсем непригодны к использованию. Более того, из-за падения танковых запасов значительно сократится динамика производства танков российскими заводами.

Также, как писал "Телеграф", россияне за время войны потеряли уничтоженными, поврежденными и захваченными сотни реактивных систем залпового огня. Базы хранения, на которых находились РСЗО советского периода, почти пусты.