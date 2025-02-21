Больше, чем на вооружении у США. Сколько российских танков за три года уничтожила Украина

Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях россиян с 2022 года

Потери российской армии за три года полномасштабной войны с Украиной составили более 800 тысяч человек. Также Россия потеряла за этот период почти 10 тысяч танков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. По их данным, россияне потеряли за три года полномасштабного вторжения:

21130 боевых бронированных машин;

23462 артиллерийских машин;

1295 реактивных систем залпового огня;

1080 средств ПВО;

370 самолетов;

331 вертолет;

26156 беспилотных летательных аппаратов;

3064 крылатых ракет;

38104 автомобилей и автоцистерн;

3753 единиц специальной техники.

Между тем в армии США насчитывается более 6000 танков M1A1 Abrams, из которых 2 600 единиц находятся в боевой готовности. Об этом писал военный аналитик немецкой газеты-таблоида Bild Юлиан Репке.

Военно-политический эксперт, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко написал, что на балансе армии США сейчас стоит более 8000 танков M1A1 Abrams разных модификаций. Украина получила 31 танк, отметил эксперт.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Россия в 2024 году сумела компенсировать годовые потери бронетехники, но сейчас она может столкнуться с проблемами нехватки запасных частей. Об этом заявили в Институте изучения войны.