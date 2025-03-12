В Киеве раздался мощный взрыв: тревогу не объявляли (видео)

До момента взрыва воздушной тревоги в городе не объявляли

В Киеве вечером 12 марта раздался мощный взрыв. До взрыва воздушная тревога в столице не объявлялась, позже она была объявлена в связи с угрозой налета ударных БПЛА россиян. В сети публикуют видео и объясняют, что над столицей якобы мог взорваться метеорит.

О взрыве в Киеве сообщил собственный корреспондент "Телеграфа". Также подтвердили информацию городские информационные каналы. Официальные власти не давали комментариев о причине взрыва, однако в соцсетях пишут, что это мог быть метеорит.

Тем временем в Киевской городской военной администрации объявили о воздушной тревоге. Ее связали с угрозой ударных БПЛА; по данным мониторинговых каналов один беспилотник фиксировался в районе Борисполя.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Просим киевлян направляться к укрытиям и находиться там до завершения воздушной тревоги", – говорится в сообщении КМВА.

Напомним, что в Киеве ночью на 12 марта было громко. Россияне в очередной раз попытались атаковать столицу Украины ударными беспилотниками, противовоздушная оборона отражала атаку оккупантов. Также и в ночь на 9 марта в Киеве раздались взрывы, а накануне российские войска обстреляли Запорожье и город Дружковка Донецкой области. В результате пострадали среди мирного населения, а также разрушения.

11 марта россияне среди бела дня атаковали Одессу. В результате российского удара возник пожар, из-за чего над городом нависло черное дымное облако. Зафиксированы повреждения хозяйственных и складских помещений, возгорание жилого дома и резервуара с горючим.