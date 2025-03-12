В Києві пролунав потужний вибух: тривогу не оголошували (відео)

До моменту вибуху повітряної тривоги в місті не оголошували

В Києві ввечері 12 березня пролунав потужний вибух. До вибуху повітряна тривога у столиці не оголошувалась, пізніше її оголосили у зв'язку із загрозою нальоту ударних БПЛА росіян. В мережі публікують відео та пояснюють, що над столицею нібито міг вибухнути метеорит.

Про вибух в Києві повідомив власний кореспондент "Телеграфу". Також інформацію підтвердили міські інформаційні канали. Офіційна влада не давала коментарів щодо причини вибуху, проте у соцмережах пишуть, що це міг бути метеорит.

Тим часом у Київській міській військовій адміністрації оголосили про повітряну тривогу. Її пов'язали із загрозою ударних БПЛА; за даними моніторингових каналів, один безпілотник фіксувався в районі Борисполя.

"У Києві оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БПЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", – сказано у повідомленні КМВА.

Нагадаємо, що у Києві вночі на 12 березня було гучно. Росіяни вже вкотре спробували атакувати столицю України ударними безпілотниками, протиповітряна оборона відбивала атаку окупантів. Також і в ніч на 9 березня у Києві пролунали вибухи, а напередодні російські війська обстріляли Запоріжжя та місто Дружківка на Донеччині. У результаті є постраждалі серед мирного населення, а також руйнування.

11 березня росіяни серед білого дня атакували Одесу. Внаслідок російського удару виникла пожежа, через що над містом нависла чорна димова хмара. Зафіксовано пошкодження господарських та складських приміщень, займання житлового будинку та резервуару з пальним.