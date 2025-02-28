Выгоревшие квартиры многоэтажек. Как выглядит место попадания в Запорожье (фото, видео)

Ранен один человек

Последствия российской атаки в Запорожье показали в сети. Дроны РФ ударили по жилым домам вечером 27 февраля.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте попаданий. На видео видно, что повреждено много квартир в многоквартирных домах.

"Вечером Запорожья атаковали "Шахеды": 5 домов и 3 многоэтажки повреждены", — говорится в подписи под видео.

На кадрах видно, что пострадавшие квартиры выгорели дотла. В большинстве из них не уцелели даже ванные комнаты. Вся бытовая техника, шкафы, посуда, одежда — все выгорело. Кое-где от пожара даже поплавились стиральные машинки и другая техника.

В основном эпицентр удара приходился в кухне и гостиной комнате, где вместо окон остались дыры. На улицах возле мест попаданий валяются куски бетона, стекла, оконные рамы.

Заметим, что взрывы в Запорожье прогремели 27 февраля после 20:00. По последним данным, на город было направлено 11 "Шахедов". В результате атаки несколько дронов попали в дома. Повреждены жилые дома. В квартирах загорелись пожары.

В девятиэтажке в результате пожара и попадания уничтожены три квартиры, некоторые из них показаны на видео. В подъезде отключены газо- и электроснабжение.

Была ранена 82-летняя женщина, ее госпитализировали.

Больше о том, что происходит на фронте, в Украине и мире, рассказываем в материале "Хронология войны — день 1101: визит Зеленского в США и слухи о "прорыве" россиян на Сумщине".

Ранее "Телеграф" писал, что в Запорожье недавно прогремел мощный взрыв после тревоги по баллистике.