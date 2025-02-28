Вигорілі квартири багатоповерхівок. Як виглядає місце влучання в Запоріжжі (фото, відео)

Поранено одну людину

Наслідки російської атаки на Запоріжжя показали у мережі. Дрони РФ вдарили по житлових будинках ввечері 27 лютого.

Кореспондент "Телеграфу" побував на місці влучань. На відео видно, що пошкоджено чимало квартир у багатоквартирних будинках.

"Ввечері Запоріжжя атакували "Шахеди": 5 будинків та 3 багатоповерхівки пошкоджено", — йдеться у підписі під відео.

На кадрах видно, що постраждалі квартири вигоріли вщент. У більшості з них не вціліли навіть ванні кімнати. Уся побутова техніка, шафи, посуд, одяг — усе вигоріло. Подекуди від пожежі навіть поплавились пральні машинки та інша техніка.

Здебільшого епіцентр удару припадав на кухні та вітальні кімнати, де замість вікон залишись дири. На вулицях біля місць влучань валяються шматки бетону, скло, віконні рами.

Зауважимо, що вибухи у Запоріжжі пролунали 27 лютого після 20:00. За останніми даними, на місто було скеровано 11 "Шахедів". Внаслідок атаки кілька дронів влучили в будинки. Пошкоджено житлові будинки. У квартирах спалахнули пожежі.

У дев'ятиповерхівці внаслідок пожежі та влучання знищено три квартири, деякі з них показано на відео. Наразі у під’їзді відключене газо- та електропостачання.

Було поранено 82-річну жінку, її госпіталізували.

Більше про те, що відбувається на фронті, в Україні та у світі, розповідаємо у матеріалі "Хронологія війни — день 1101: візит Зеленського до США та чутки про "прорив" росіян на Сумщині".

Раніше "Телеграф" писав, що у Запоріжжі нещодавно пролунав потужний вибух після тривоги по балістиці.