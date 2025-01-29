Россияне сбросили КАБ на школу в Днепропетровской области: здание полностью уничтожено (видео)

Также пострадали несколько соседних домов

Российские оккупанты нанесли удар двумя корректируемыми авиабомбами (КАБ) по школе в Новопавловке. Учреждение было полностью уничтожено.

Кадрами места прилета поделился глава Новопавловской общины Николай Гаврилов в Facebook. По его словам, в результате обстрела чудом никто не пострадал.

Он добавил, что на место прилетели две российские КАБ, что привело к полному уничтожению учебного заведения. Также сильно пострадал один дом, который находится рядом со школой, и еще несколько получили меньший ущерб.

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Как известно, Новопавловка находится неподалеку от линии фронта, где-то в 30 километрах от Покровска.

Такое расположение означает то, что россияне теперь могут сбрасывать КАБ на населенный пункт, как и на некоторые другие. Хотя до крупных городов области бомбы пока не долетают, однако местные власти предупреждали, что уже сейчас есть семь общин, до которых могут достать россияне. Новопавловская входит в их число.

Как сообщалось ранее, один из первых прилетов КАБ по Днепропетровской области был зафиксирован 8 января. Тогда бомба упала где-то в районе между Петропавловкой, Шахтерским (бывший Першотравенск) и Межовой.